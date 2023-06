Naufraga “smaschera” Marco Mazzoli | “Ecco cosa voleva” | il retroscena all’Isola dei Famosi | cosa è successo

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 5 giugno 2023) Corinne Clery prima della sua eliminazione ddei, ha regalato undietro l’altro. Tra gli ultimi? Una richiesta che le avrebbe fattosulle nomination.: “” “Se è per questo anche io ti ho nominato e lo sai benissimo. – ha affermato Corinne come riportano i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.