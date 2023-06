Nathaly o Fabio | chi uscirà da L’Isola dei Famosi? I sondaggi

Leggi su biccy

(Di lunedì 5 giugno 2023) Lunedì è arrivato ed è tempo di. Chi sarà il naufrago eliminato dell’ottava puntata dedeitraCaldonazzo eRicci?al televoto! Chi vuoi salvare? #Isola pic.twitter.com/WX8VU85OZ2 —dei(@IsolaDei) May 29, 2023: cosa dicono idi questa settimana. Come per le altre puntate, anche questa volta il pubblico dedeiè stato chiamato a votare in positivo (ovvero hanno risposto alla domanda “Chi vuoi salvare?”) e isembrerebbero essere piuttosto chiari. Ad avere la peggio potrebbe ...