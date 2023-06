Narcotizzò e violentò sei ragazze | pena ridotta a 9 anni in appello

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Milano, 05 giu. - (Adnkronos) - E' stataina 9di reclusione la condanna di Antonio Di Fazio, il manager imputato per sei episodi di violenza sessuale con utilizzo di benzodiazepine. Il pg di Milano Laura Gay aveva chiesto 12per Di Fazio, che l'anno scorso in primo grado era stato condannato a 15e 6 mesi. La corte d', a differenza del gup in primo grado, ha riconosciuto una continuità tra gli episodi di violenza contestati a Di Fazio e assolto l'imprenditore del settore farmaceutico per il solo reato di sequestro di persona nel caso della studentessa della Bocconi, attirata in casa con la scusa di uno stage formativo e poi narcotizzata e violentata. È invece intervenuta la prescrizione per i maltrattamenti, lo stalking e la violenza sessuale del ...