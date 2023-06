Napoli | tragedia in piazza durante festa scudetto | muore stroncato da malore

(Di lunedì 5 giugno 2023) Si è accasciato a terrai festeggiamenti per il terzoinPlebiscito. Un uomo è statoda unnella giornata di ieri ed è decedutoil trasporto in ospedale.la: una personainErano migliaia le persone riversate in stradala L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

C'è un morto nei festeggiamenti per il terzo scudetto del. Laieri in piazza Plebiscito , mentre il pubblico azzurro era tutto in strada per assistere alla consegna della Coppa e poi alla festa allo stadio Maradona, al termine dell'ultima ...... che nelle messe domenicali ha voluto che si pregasse per Giulia e Thiagho, vittime di una... Nel frattempo anche Sant'Antimo, in provincia di, dove vive la famiglia della giovane, si ...Morte a Piazza Plebiscito per un uomo durante i festeggiamenti dello Scudetto delper il popolo azzurro e per le persone che erano presenti nella storica piazza napoletana. Festa Scudetto: morto un uomo- Una vera e propriain piazza del ...

Napoli, tragedia in città: morto un uomo durante i festeggiamenti Calciomercato.com

La tragedia nella grande festa azzurra che ieri sera ha coinvolto tutta Napoli e provincia. In piazza Plebiscito, mentre i tifosi seguivano sui ...In totale sono 33 i feriti di cui 7 in ospedale. 4 di loro sono in gravi condizioni NAPOLI – Tragedia quella che si è consumata nella serata di ieri in Piazza del Plebiscito a Napoli dove un uomo, col ...