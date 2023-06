Napoli | tifoso morto per malore improvviso in piazza del Plebiscito durante la festa per lo scudetto

'Indiscrezioni sul prossimo allenatore delNon vi pare un po' sfacciata come richiesta Lo vorrei sapere anche io! Ho sbagliato solo due allenatori in vita mia, ma il primo non lo avevo ...Il selfie , scattato da Belen Rodriguez, li ritrae felici e sorridenti prima dell'inizio della serata, alla quale ha partecipato anche il figlio della coppia, Santiago, grandedelcome ......Dipollina per 'la Repubblica' silvio orlando *** Nello show serale del San Paolo il momento dirompente è però con Silvio Orlando chiamato giustamente a ricordare la più intrigante figura di...

Serie A 2022/23 - Peppe Iodice tifoso speciale alla festa del Napoli - Video RaiPlay

Tra raccomandate e pacchi, bollettini e contratti, la febbre azzurra è un ospite d’onore. Già, perché in questi giorni l’entusiasmo per il terzo scudetto ...Anche a Lagos si tifa Napoli. E non potrebbe essere altrimenti, potendo il Napoli fare affidamento sul nigeriano più forte del momento ...