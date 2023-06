Napoli-Samp 2-0 | pagelle Lunga vita azzurra a Osimhen | non regaliamo Simeone a nessuno

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ledi2-0 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Giunti alfine, Ilaria cara, all’apice di questa interminabile festa – un mese esatto dal 4 di maggio al 4 di giugno – il presente è già passato e i Ludi Aureliani sono anche cerimonia degli addii. La partita è l’ultimo, obbligatorio fascicolo di un faldone archiviato da tempo e il nostro amore ha anche sfumature tristi, stasera, nasconderlo è inutile. Per la cronaca, i poveri doriani combinano poco là davanti e il giovane Meret c’è sempre, come quando sventa su Malagrida – 6,5 Chiudere la stagione senza prendere gol è la degna conclusione per un campionato iniziato per lui in modo sicuramente non semplice. Ha dimostrato una resistenza e una forza caratteriale da non sottovalutare – 6,5 DI LORENZO. Una prestazione uguale a tante altre, in questa ...

Queste squadre parteciperanno alla prossima Champions League insieme alcampione d'Italia che chiude una stagione trionfale con un 2 - 0 interno alla. AutoreAl 3' la prima occasione delcon una galoppata centrale di Anguissa che serve alla sua ... Al 10' risponde lacon Gabbiadini che arriva in zona trequarti ed imbuca per la corsa di Zanoli ma ...Ci sono cortei e canti in unache non vuole smettere di festeggiare un tricolore tanto ... Lagioca con orgoglio, con un Quagliarella emozionato che riceve una standing ovation da brividi ...

Napoli, rivivi la diretta della festa scudetto Corriere dello Sport

Campioni in Italia TuttoNapoli.net foto di Daniele Buffa/Image Sport Il Maradona è in festa, sul terreno di gioco succede poco, troppo poco per parlare di azioni degne di nota. La squadra gioca, la Sa ...Roma e Atalanta in Europa League - Juve in Conference, Uefa permettendo - Spareggio Verona-Spezia per restare in A - Chi va e chi viene nel prossimo campionato ...