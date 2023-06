Napoli | la Sampdoria ultima fatica | festa Scudetto indimenticabile

Leggi su contropiedeazzurro

(Di lunedì 5 giugno 2023) Al Teatro Maradona si è compiuto un incantesimo che ha oscurato lodivenuto quasi un pretesto per esprimere gioia, ma soprattutto orgoglio. Un colpo d’occhio da brividi in uno stadio bianco e azzurro, per accogliere la squadra che ha raggiunto la vetta negata per tanti anni. Nell’onda delle tante emozioni, ogni tifoso vestito della maglia delha cucito i ricordi abbracciando il futuro. Così, in una giornata speciale, iniziata sin dal mattino, tutti i presenti, dentro e fuori lo stadio, hanno atteso l’ultimo atto del campionato per partecipare alla premiazione.Mani al cielo di ogni azzurro che a turno ha baciato la Coppa sulla quale era incisa la data di questo evento che ha unito tutti i napoletani nel mondo. Alle 18:30 il calcio d’inizio dopo che tutto ...