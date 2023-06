Napoli | la notte di festa ripresa dal drone

Piazza del Plebiscito, fontana del Carciofo, strade e vicoli del centro storico: per la festa scudetto deli tifosi hanno invaso la ...Martino dopo essere stata morsicata a una gamba, la scorsa, da un ungulato. Secondo quanto ... Aquile costrette allo spareggio salvezza contro il Verona- Samp 2 - 0, i blucerchiati ...Non sapeva se' si sarebbe 'recata adai suoi genitori ma sicuramente non voleva più vedere ... In piena'ho iniziato a scrivere ad Alessandro chiedendo dove fosse Giulia. Lui di contro ha ...

Prime pagine 4 giugno: pazza idea Napoli, la notte di Ibra ... Calciomercato.com

Città del Vaticano – A sentire i tifosi napoletani che quest'anno il Napoli avrebbe vinto il campionato lo aveva preannunciato lo scioglimento anzitempo del sangue di ...Il giornalista ha sottolineato una scelta di Gigi D'Alessio che non è piaciuta a gran parte dei tifosi del Napoli.