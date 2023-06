Napoli | la festa scudetto | fuochi d' artificio per tutta la città

(Di lunedì 5 giugno 2023) Al fischio finale di- Sampdoria, ultima di campionato, laha dato il via alla: tifosi azzurri in delirio, tra cori e ...

E scoppiano di nuovo le celebrazioni Aè di nuovoscudetto . I ragazzi di mister Spalletti sono scesi in campo per l' ultima partita del campionato di Serie A. Questa stagione li ha ...Ha commentato questa possibilità il presidente del, Aurelio De Laurentiis , intervenuto a ... Ieri durante la preparazione dellariflettevo, prendevo appunti, segnavo, scrivevo, ho fatto l'...Ilha festeggiato con una grandelo scudetto conquistato sul campo. Una stagione da incorniciare, in cui la squadra Partenopea ha dimostrato di essere la più forte del campionato. Una ...

Festa scudetto a Napoli, tra i Quartieri e via Toledo cento fumogeni e cento bandiere ilmattino.it

Concluso il campionato di Serie A ci si domanda chi sarà il nuovo allenatore del Napoli. Il nome che più circolato è quello di Mancini.Il presidente azzurro torna a parlare del casting per il nuovo allenatore a pochi giorni dalla scelta definitiva ...