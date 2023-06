Napoli | il sindaco Manfredi commenta la festa scudetto | “È stata una vittoria della civiltà dei napoletani”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Intervenuto a RaiNews24, ildiGaetanosi è espresso in merito allaper ladellodel: “Èuna grandedei. Centinaia di persone hanno festeggiato con gioia, arrivando da ogni parte del mondo. È stato un momento di socialità e un messaggio positivo per il comportamentocittà“.ha poi proseguito: “Non ci sono stati incidenti, né ané nei comuni dell’area metropolitana: è stato un momento felice, una grande. E stamattina che è lunedì tutti al lavoro normalmente dopo una notte di baldoria. E’ stato un ...

'È stata una grande vittoria della civiltà dei napoletani'. Ildi, Gaetano Manfredi , commenta così, a RaiNews24 , la festa per la vittoria dello scudetto che ieri ha coinvolto migliaia di persone acome nei comuni della dell'area ...... in quel di Milano, Roma, Torino,... a prendere un caffè normalmente pagandolo 1, 30/ 1,40 ...del Caffé Sacher a Trieste è talmente implausibile da meritare non solo l'obiezione delDi ...... ' L'occasione è quella di celebrare lo scudetto delma il coro non ha soltanto un ... IlMennella: 'Vi saremo vicini' Non è la prima volta che le luminarie ravvivano il panorama di Corso ...

Napoli, l'ex sindaco di New York De Blasio a Castel Volturno ilmattino.it

Lo stadio Maradona sarà la casa del Napoli anche nei prossimi anni, ma bisogna trovare l'accordo con il Comune di Napoli.«È stata una grande vittoria della civiltà dei napoletani». Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commenta così, a RaiNews24, la festa per la vittoria ...