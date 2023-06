Napoli | De Laurentiis | «Io capisco che bisogna riempire i titoli | che tutti debbano campare | ma qui ci vuole professionalità»

(Di lunedì 5 giugno 2023) Aurelio De, presidente del, ha parlato ai microfoni di Rai 1 riguardo al futuro allenatore azzurro Aurelio De, presidente del, ha parlato ai microfoni di Rai 1 riguardo al futuro allenatore azzurro. Le sue dichiarazioni: «Adesso comincia la corrida, ragazzi miei quanto siete coesi nella vostra generosa incosciente stupidità. Ioche, che, ma qui cie serietà e la capacità di attendere. Voi volete che la festa continui con dei grandi titoloni e vifacendo cinema, anche io coi trailer dovevo stupire. Ma ora non sono in grado di ...

Capitolo diritti tv: "Ieri con Deabbiamo parlato solo della festa. Il tema del bando ... "Riguarda molte società, ma abbiamo anche delle realtà virtuose, ad esempio il. Un tema su ...... al fianco di Serena Autieri il giorno dopo la festa scudetto celebrata ieri sera, il presidente del, Aurelio De, ha parlato non solo dell'allenatore ma anche degli stadi e della ...Commenta per primo Ilcerca un nuovo allenatore dopo l'addio di Spalletti. Secondo la Gazzetta dello Sport , in ... da anni nelle mire (e nelle grazie) del presidente De, sicuro di ...

Napoli, De Laurentiis commenta l'ipotesi Mancini e svela un nuovo indizio Corriere dello Sport

Il giornalista ha sottolineato una scelta di Gigi D'Alessio che non è piaciuta a gran parte dei tifosi del Napoli.Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta a Uno Mattina, programma in onda su Rai 1.