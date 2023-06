Napoli | De Laurentiis commenta l' ipotesi Mancini e svela un nuovo indizio

Roberto Mancini è l'ultima idea delper la panchina. Ha commentato questa possibilità il presidente del, Aurelio De, intervenuto a Uno Mattina, ma restando vago sul futuro dell'attuale ct dell'Italia: " Bisogna saper attendere, so che serve stupire ma c'è tutto il mese di giugno per ...Capitolo diritti tv: "Ieri con Deabbiamo parlato solo della festa. Il tema del bando ... "Riguarda molte società, ma abbiamo anche delle realtà virtuose, ad esempio il. Un tema su ...... Sal Da Vinci canta dedicando uno dei suoi brani alla gente di. I giocatori accompagnano ... Dagli spalti, prende la parola il presidente Aurelio De: Come vedo il nostro futuro ...

A Tuttomercatoweb è intervenuto l’operatore di mercato Dario Canovi : " Chi a Napoli per il dopo Spalletti De Laurentiis è imprevedibile. Chi va ha comunque un compito estremamente difficile, perché ...Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a UnoMattina sulla ricerca del nuovo allenatore: “Sul mio tavolo ci sono almeno 20 candidature, da tutta Europa: sono aumentate. Ieri durante ...