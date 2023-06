Napoli campione d' Italia | il pagellone dello scudetto | Di Lorenzo | Osimhen e Kvaratskhelia da Oscar

(Di lunedì 5 giugno 2023) Unovinto con sei giornate di anticipo ma in realtà già a febbraio gli azzurri potevano iniziare a ricamare il triangolino tricolore sul petto. Una stagione straordinaria,...

Ieri era allo stadio per l'ultimo atto del campionato del, con la consegna della coppa nelle mani di Di Lorenzo, capitano proprio come fu quel Paolo Cannavaro.Ilè nella condizione di potere scegliere davanti ad un'eventuale maxi - offerta perché in posizione di forza anche sul piano finanziario. A patto che uncome Osimhen sia convinto ...Un viaggio della memoria e una preghiera a bassa voce la domenica mattina sulla tomba del, ... I casi della vita hanno fatto sì che mentre l'ingegnere, a capo delper 33 anni, volava a ...

Napoli campione: fuochi allo stadio, 21 schermi nelle piazze e due dirette in tv La Repubblica

Stadio Maradona sold-out per il Napoli campione d’Italia nell’ultimp match di un campionato dai record raggiunti e ultima presenza di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra.A decidere la gara ...opo l’ultima gara sghara contro la Sampdoria è stata l’ultimo math di Spalletti sulla panchina del Napoli campione d’Italia, il tecnico di Certaldo premiato migliore allenatore della stagione 2022/202 ...