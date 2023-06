Napoli | Abodi | “Di Lorenzo cavaliere dello sport? E’ un capitano perfetto | lo apprezzo tanto”

(Photo by Vincenzo PINTO / AFP) Il Ministro dello Sport Andreaè intervenuto a Radio Marte nel corso de La Radiazza parlando della premiazione dei calciatori del"Non ho voluto premiare ...Roma, 4 giu. Ile' stato premiato con la coppa dello scudetto al Maradona al termine della partita con la Sampdoria, ultima di campionato. Il ministro per lo sport e per i Giovani Andrea, lad della Lega ...Alla presenza del ministro per lo Sport, Andrea, del presidente della Lega Calcio, Lorenzo ... cantanti e attori si esibiscono in una notte di festa e di commozione per i tifosi del, che ...

Calcio: Napoli. Abodi 'Apprezzo Di Lorenzo, vero leader e capitano' Tiscali

Sicuramente al capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo. Lui è un ragazzo molto in gamba che conosco, lo apprezzo tanto". Così, ai microfoni di Radio Marte, il ministro per lo sport e i giovani Andrea ..."Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è un ragazzo molto in gamba che conosco, lo apprezzo tanto. (ANSA) ...