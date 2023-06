Musical e grandi firme per la nuova stagione del Brancaccio di Roma

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il direttore artistico Alessandro Longobardi, 'desideriamo attrarre soprattutto i giovani spettatori' - Fra le proposte 'Mare fuori', 'Sister Act', 'Elvis', 'Grease', Arturo Brachetti in 'Cabaret', Lorella Cuccarini per 'Rapunzel': sono le due linee guida della prossimadel teatro, presentata dal suo direttore artistico Alessandro Longobardi, dopo aver tracciato un bilancio positivo di quella appena trascorsa, “in netto recupero sulla precedente, toccando le 170.000 presenze”, riferisce. “Desideriamo attrarre il pubblico, in particolare i giovani spettatori, per invitarli a vivere l’esperienza teatrale, per destare in loro emozioni intense, che nascono durante il viaggio fatto di storie, musica, luci, costumi, scene, movimenti, danze, illusioni: un ...

... Lorella Cuccarini per 'Rapunzel' Il direttore artistico del teatro Brancaccio di Roma, Alessandro Longobardi, con registi e attori della nuova stagione (foto AdnKronos)firme: sono ...... e il battesimo affidato al'Cats', protagonista la milanese Malika Ayane. La novità è ... 'Porteremo in scena su tutto il territorio nazionale ispettacoli del tempio della commedia ...... raddoppia e da Roma lancia Il Sistina Chapiteau: un teatro viaggiante in tutto e per tutto simile all'originale romano, non fosse per la bellissima struttura a tendone, per portare i...

Il direttore artistico Alessandro Longobardi, 'desideriamo attrarre soprattutto i giovani spettatori' - Fra le proposte 'Mare fuori', 'Sister Act', 'Elvis', 'Grease', Arturo Brachetti in 'Cabaret', ...Dopo il debutto di Cats, spazio al debutto italiano di “ Matilda Il Musical ” con Luca Ward nel ruolo en travesti della preside “Signorina Trinciabue” e con i The Pozzolis Family, Alice Mangione e Gia ...