Musica | cultura | designers e street food in un incantevole scenario Frankie Hi - Nrg fra i protagonisti dell' Ollahround Festival

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il progettonasce da una chiacchierata tra amici e dalla forte necessità di colmare un gap: creare unche possa includere tutti e che non si rivolga ad un solo target di pubblico. ...

Due giorni di, designers, street food e divertimento. Attività che vanno dai laboratori per i più piccoli allo sperimentale "open - lab design", il tutto accompagnato da una accurata ...... oltre a bagni e relax per famiglie, una miriade di paesaggi,e storia da esplorare, ma ... prende invece vita, dal 2007, il Balaton Sound , diventato uno dei più grandi festival di...... laboratori urbani, luoghi di, librerie, club, pub, bar, musei, biblioteche, gallerie d'arte, orti botanici, riserve naturali, etc) al fine di creare un circuito regionale delladal ...

Il Centro della Musica, sabato 10 giugno nel ridotto del Donizetti «Händel Gala» L'Eco di Bergamo

LA RASSEGNA. Sabato 10 giugno prosegue nel Ridotto «Gavazzeni» del Teatro Donizetti (alle17) Il Centro della Musica, ciclo di concerti ideato dalla Fondazione Teatro Donizetti e organizzato in ...Un momento di incontro tra autori e lettori, una conversazione aperta sul libro e "sui mondi che schiude". Ogni giorno si parlerà di un testo diverso, e attorno ad esso dialoghi, cibo, laboratori, mer ...