Murgia allo scoperto | con chi ce l' ha davvero Saluti romani? Doppio scivolone

(Di lunedì 5 giugno 2023) Che fosse una bufala era evidente sin dall'inizio. Il gesto fatto da un incursore del Comsubin alla parata del 2 giugno non è il saluto romano. Il fascismo non c'entra nulla. È, invece, il tradizionale «attenti a sinist'», saluto alle autorità che i militari fanno ad ogni parata. È andato in scena anche gli anni scorsi, quando sul palco dei Fori Imperiali prima di Giorgia Meloni sedeva Mario Draghi, e al posto di Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana c'erano Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati. Tutti i reparti che sfilano ai Fori Imperiali per la Festa della Repubblica fanno quel gesto. Lo fanno anche le crocerossine: chi sta in testa ha il compito di alzare il braccio e richiamare l'attenzione dell'unità per il saluto collettivo. Eppure, una volta dimostrato, se mai ce ne fosse stato bisogno, che si trattava di una fake news, anche per quanto riguarda la X Mas (il grido ...