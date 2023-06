Muchova-Pavlyuchenkova in tv | data | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2023

(Di lunedì 5 giugno 2023) Karolinaaffronterà Anastasianei quarti di finale del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Ghiotta occasione per entrambe per spingersi al penultimo atto dello slam parigino.sta vivendo una settimana fantastica, iniziata con il successo ai danni dell’ottava testa di serie Sakkari e proseguita con i successi ai danni di Podoroska, Begu e Avanesyan.ha invece esordito con un successo ai danni di Fruhvirtova, per poi battere in rimonta ben tre teste di serie (Samsonova, Potapova e Mertens).è sotto 2-1 nei precedenti, ma secondo i bookmakers partirà favorita. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe ...

Alle ore 11 la ceca Karolinadovrà vedersela con la russa Anastasijaper un ambito posto in semifinale. A seguire (non prima delle ore 12:30) confronto molto interessante tra ...

Anastasia Pavlyuchenkova non vinceva 4 partite consecutive proprio dalla sua cavalcata a Parigi del 202. Per Elise Mertens rimpianti a non finire dopo aver sprecato un vantaggio di 6-3 3-1, 0-40 e alt ...