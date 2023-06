Movida selvaggia | “danni alla salute per troppo rumore? I comuni paghino

(Di lunedì 5 giugno 2023) Una piaga diffusa, quella dellamolesta, che ha subito un duro colpo dSuprema Corte, che ha condannato il Comune di Brescia al risarcimentoin favore di una coppia, per le immissioni dinella propria abitazione la sentenza che può mettere in ginocchio i bilanci del municipio Segui su affaritaliani.it

Estratto dell'articolo di Federico Sorrentino per 'Il Messaggero' Caos sulla. I Comuni rischiano di subire l'effetto domino dopo la sentenza della Cassazione che ha condannato quello di Brescia a pagare i danni per schiamazzi e i rumori, dopo il ...molesta, la Corte di Cassazione condanna Brescia: 'Violato il diritto alla salute. Il Comune risarcisca i cittadini' Una piaga diffusa, quella dellae molesta, che però ha subito un duro colpo dalla Corte di Cassazione. Lo stesso che potrebbero subire da ora in poi i bilanci dei comuni. La sentenza 14209/2023 di pochi giorni fa, ...Schiamazzi, cori da stadio, musica alta durante le ore piccole. Cinquanta cittadini non ne possono più e hanno scritto alla Rai. Non si tratta della solita storia di. A protestare sono i residenti di via Asiago, quartiere Della Vittoria. Al numero 10 c'è la storica sede proprio della Rai. Da qui ogni mattina lo showman più amato d'Italia, Fiorello ...

Movida selvaggia, allarme dei sindaci per i ricorsi: dopo la Cassazione i Comuni temono un effetto a catena ilmessaggero.it

Si riaccendono così i riflettori sulla cosiddetta "movida" selvaggia. Sentiamo Lino Stoppani, presidente FIPE-Confcommercio. Alessandro Marrone, analista geopolitico e responsabile del programma ...Dalla Corte di Cassazione arriva la sveglia al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e all’amministrazione comunale.