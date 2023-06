(Di lunedì 5 giugno 2023) Caos sulla. Irischiano di subire l?dominola sentenza dellache ha condannato quello di Brescia a pagare i danni per schiamazzi e i rumori,il...

Schiamazzi, cori da stadio, musica alta durante le ore piccole. Cinquanta cittadini non ne possono più e hanno scritto alla Rai. Non si tratta della solita storia di. A protestare sono i residenti di via Asiago, quartiere Della Vittoria. Al numero 10 c'è la storica sede proprio della Rai. Da qui ogni mattina lo showman più amato d'Italia, Fiorello ...Larischia di costare cara ai Comuni italiani. Che secondo una sentenza della Corte di Cassazione sono tenuti a risarcire i residenti disturbati dagli schiamazzi del popolo della notte. ...Post - lockdown, i residenti del Celio avevano presentato un esposto contro la 'mala -' e ora le associazioni dei cittadini sono pronte a tornare sul piede di guerra, minacciando altri ricorsi.

Movida selvaggia, allarme dei sindaci per i ricorsi: dopo la Cassazione i Comuni temono un effetto a catena ilmessaggero.it

Dalla Corte di Cassazione arriva la sveglia al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e all’amministrazione comunale.Irrompe anche in Abruzzo la sentenza della Corte di Cassazione contro i rumori notturni in centro. Si tratta della decisione con la quale i supremi giudici hanno riconosciuto che i residenti dei quart ...