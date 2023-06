...Area Porto Torre del Greco Si tratta di un coro da stadio reso famoso dai tifosi delusando ... Un quartiere un tempo roccaforte dei clan ed oggi centro pulsante dellacorallina, che però ......esposto contro la 'mala -' e ora le associazioni dei cittadini sono pronte a tornare sul piede di guerra, minacciando altri ricorsi. Difficile la situazione anche nel centro storico di, ...La sentenza della Cassazione che ha dato torto al Comune di Brescia e ragione a una coppia di residenti che vive nel cuore del by night locale ha riacceso il tema dellaanche a. I cittadini lombardi chiedevano danni per 'le immissioni di rumore' in casa. Dopo il ribaltamento in appello di una prima sentenza favorevole ai residenti, che nel 2017 ...

Movida a Napoli, l'ira dei residenti: «Il Comune dovrà pagare» ilmattino.it

Dalla Corte di Cassazione arriva la sveglia al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e all’amministrazione comunale.Tra i tanti ospiti che hanno preso parte alla festa scudetto del Calcio Napoli, l’attore Massimiliano Gallo, talento partenopeo, ha voluto omaggiare la città con un commovente discorso. Annunciato dal ...