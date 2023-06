Mourinho e il gesto ai tifosi della Roma | un’indicazione sul suo futuro? – video

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il sentimento di forte orgoglio per un gruppo capace di andare oltre le avversità, ma anche il gelo nei confrontisocietà per la mancanza di una figura di riferimento tra campo e scrivania. Joséchiude la stagione e saluta la(per le vacanze) tra emozioni contrapposte. C’è una finale persa ai rigori contro il Siviglia, c’è un campionato chiuso con una vittoria che vale nuovamente la qualificazione all’Europa League. Ora tutto il popolo giallorosso si chiede cosa farà il suo condottiero: il pessimismo delle scorse settimane, però, ha lasciato spazio a una crescente speranza che Mou, alla fine, resti nella Capitale. “Stiamo parlando spesso di una situazione che, se guardiamo quello che ha detto l’allenatore e che abbiamo detto noi, è più chiara di quello che sembra”, ha detto il general manager...

Non parla,, perché squalificato, ma il suoa sorpresa vale più di mille parole. E fa felici tutti i tifosi dopo che, prima durante e dopo la partita l' Olimpico era stato tutto per lui.ROMA - "Resto qui". Basta undella mano. In silenzio, ma ripetuto più volte. Chiarissimo. Nonostante la squalifica, Joséalla fine della partita contro lo Spezia che ha chiuso la stagione della sua Roma ...Unemblematico . Sempre nella Roma, Josè, a fine match fa il giro d'onore del campo acclamato da 60mila tifosi romanisti che lo amano e con unfa chiaramente capire: 'Io resto ...

Mourinho, il gesto a fine partita svela il futuro: “Io resto qui” ForzaRoma.info

L'allenatore portoghese ha visto l'ex capitano all'Olimpico dopo Roma-Spezia: "Resto Vediamo. Sei andato via tu, anche Totti...". La ...ROMA «Resto qui». Il gesto è chiaro e José Mourinho lo rivolge ad alcuni tifosi in Tribuna Monte Mario che da lontano gli hanno chiesto se la prossima stagione ...