MotoGP | Marco Bezzecchi in fuga nel Mondiale… senza Sprint! Il paradosso della ‘garetta’ che incide di più del Gran Premio!

(Di lunedì 5 giugno 2023) Come sappiamo, il Mondiale di2023 sta ancora cercando il proprio padrone. O, quantomeno, dei pretendenti a diventarlo. Nessuno, sinora, ha messo in mostra una concreta costanza di rendimento, pertanto la classifica iridata è ancora fluida. Al riguardo, va rimarcato un dato clamoroso. Sembrerà incredibile, ma sono le Sprint a recitare il ruolo preponderante nella conformazionegraduatoria assoluta. È doveroso premettere come si stia per navigare nello sterminato oceano del “se fosse”, dove le rotte sono infinite e ogni considerazione vale tanto quanto il proprio opposto. Cionondimeno, i discorsi che stiamo per affrontare hanno solide fondamenta aritmetiche. Reperire la classifica del Mondiale è semplice, ma cosa succederebbe se la scindessimo in due, considerando da un lato solo i punti ottenuti neiPremi canonici e ...

