Mosca | “Pronti a dialogo con Usa su armi nucleari” Cosa sappiamo degli accordi segreti

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu – “La Russia è pronta alcon gli Usa sul controlloarmamenti”. E’ quanto dichiarato oggi da Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, citato dall’agenzia Interfax. Non è certo una dichiarazione destinata, di per sé, a cambiare lo scenario del conflitto in Ucraina. Si tratta tuttavia di un’apertura al negoziato su ampia scala, necessario se non altro a disinnescare l’incubo – sovente sbandierato a sproposito – di una nuova guerra mondiale. Le parole di Peskov sono poi una risposta a quanto affermato tre giorni fa da Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca. Gli Stati Uniti sonoa “discutere senza precondizioni” con la Cina e la Russia sulla non proliferazione nucleare, aveva annunciato Sullivan, specificando come al momento non vi siano però segnali ...