...Prigozhin Il comandante dei mercenari della Wagner Evgheny Prigozhinle forze regolari russe di aver lasciato mine sui corridoi aperti per uscire da Bakhmut, la città controllata da...Nel suo intervento la premier estone ha inoltre spiegato che chila Nato di 'espansione' ed 'escalation' non fa che utilizzare lo stesso tono imperialista del linguaggio e dell'ideologia che ......Prigozhin Il comandante dei mercenari della Wagner Evgheny Prigozhinle forze regolari russe di aver lasciato mine sui corridoi aperti per uscire da Bakhmut, la città controllata da...

Mosca accusa: "Sventata operazione nel Donetsk, il nemico ha fallito" Gazzetta del Sud

Lo ha detto la premier estone, Kaja Kallas, partecipando alla conferenza Shangri-La Dialogue 2023 dell'International Institute for Strategic Studies di Singapore ...(Adnkronos) – Una grande offensiva ucraina è stata sventata da Mosca nel sud del Donetsk, secondo il ministero della Difesa russo. “L’obiettivo dell’avversario era quello di sfondare la nostra difesa” ...