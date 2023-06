Morto Barry Newman | la star di Punto Zero e Petrocelli aveva 92 anni

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 5 giugno 2023) La morte dell'attore è avvenuta l'11 maggio scorso, ma la moglie lo ha comunicato solo poche ore fa all'Hollywood Reporter., noto per essere stato il protagonista Kowalski nel filme per la seriedella NBC, èall'età di 92l'11 maggio per cause naturali al New York-Presbyterian Columbia University Irving Medical Center, come ha dichiarato solo poche ore fa la moglie Angela all'Hollywood Reporter. Dopo essere apparso a Broadway e aver recitato in Al di là di ogni ragionevole dubbio (1970), l'attore nato a Boston diede una svolta alla propria carriera quando gli fu offerto il ruolo di un uomo incaricato di trasportare un'auto da Denver a San Francisco nel …