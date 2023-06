“Morte cerebrale” Calcio italiano sotto choc | giovane calciatore coinvolto in un terribile incidente

(Di lunedì 5 giugno 2023) È rimastoin unildel Livorno; diciotto anni, di ruolo attaccante, le sue condizioni sarebbero disperate. Nelle ultime ore sta circolando la notizia secondo la quale il ragazzo (fonte il Messaggero) sarebbe cerebralmente morto. Ancora da chiarire la dinamica. A quanto si apprende e riporta il quotidiano Fanpage.it: “I due ragazzi avevano trascorso la serata in discoteca e, praticamente all’alba di ieri, erano saliti in scooter, probabilmente in direzione di Rosignano, dove abitavano”. >“La decisione in carcere”. Giulia Tramontano, cosa succede a Alessandro Impagnatiello “Lo scontro è avvenuto intorno alle 5.30 sulla Variante Aurelia – tra Donoratico e San Vincenzo, nel territorio comunale di Castagneto Carducci (Livorno): una Ford Focus ...

Purtroppo nel pomeriggio di domenica, è stato dichiarato il decessodi Anwar Megbli . Le autorità di polizia stanno attivamente indagando per ricostruire i dettagli dell'incidente.

Una brutta notizia ha colpito nelle ultime ore le giovanili del Livorno. E' in fin di vita Anwar Megbli, attaccante 18enne del club, che ha subito un grave incidente con lo scooter tra San Vincenzo e ...