(Di lunedì 5 giugno 2023) Milano, 5 giu. (Adnkronos) –va per le vie della cittàe con un. E’ accaduto ieri pomeriggio, attorno alle 18.30 a Seregno, in provincia diBrianza, dove i carabinieri sono intervenuti su segnalazione di alcuni residenti, bloccando e denunciando undel posto.Dopo la chiamata ricevuta dal 112, la centrale operativa del comando compagnia dell’Arma ha inviato una gazzella della sezione radiomobile per verificare cosa stesse accadendo. Giunti in zona, i carabinieri hanno trovato l’uomo sdraiato a terra sul marciapiede e in evidente stato confusionale da abuso da bevande alcoliche. Accanto a sé aveva un grossoda ‘sniper’ con ottica di precisione, un M24 Sws (sniper weapon system) che, una volta preso in consegna dai militari e messo in ...

... conducentealla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in bici ...ancora a lungo la salvezza in serie A conquistata dalla squadra di Baroni in quel di, con una ...... conducentealla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in bici ... in, omaggio alla salvezza matematica raggiunta in casa delnello scorso turno e con una ...... conducentealla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in bici ... ottenuta domenica scorsa a. I protagonisti di questa emozionante stagione effettueranno un ...

Monza: ubriaco passeggia con fucile da softair, 44enne denunciato Gazzetta di Modena

Milano, 5 giu. (Adnkronos) – Passeggiava per le vie della città ubriaco e con un fucile. E’ accaduto ieri pomeriggio, attorno alle 18.30 a Seregno, in provincia di Monza Brianza, dove i carabinieri so ...La patente fresca. La mente molto meno, visto che era annebbiata dall’alcol ingerito in maniera consistente. Così un 19enne è andato a schiantarsi contro un garage. Trovando poi il supporto di alcuni ...