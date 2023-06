Monza | Palladino | «L’anno prossimo le squadre ci affronteranno con timore»

(Di lunedì 5 giugno 2023) Raffaele, allenatore del, ha parlato dopo il match giocato dai brianzoli contro l’Atalanata Raffaeleha così parlato in conferenza stampa dopo Atalanta-. PARTITA – «Abbiamo affrontato una big del nostro calcio, il merito va all’Atalanta. Ti porta a giocare anche male, hanno forza e coraggio, ti sporcano tutte le giocate. Poi abbiamo preso le misure, mi è piaciuto di più il secondo tempo: avevamo accorciato le distanze, nel momento migliore nostro c’è stata l’espulsione, lì è finita la partita. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, hanno dato tutto: l’espulsione non l’ho vista, non parlo, massima serenità sulle decisioni degli arbitri». ATTEGGIAMENTO – «Non credo ci sia stato un atteggiamento sbagliato, affrontavamo una squadra con un obiettivo diverso dal nostro. La prestazione è ...

Commenta per primo Atalanta -5 - 2 Di Gregorio 5: tenta di arrivare col guantone alla staffilata di Koopmeiners ma spinge ...5,5: la squadra gioca compatta e a memoria, ma perde i ...(3 - 5 - 2) : Di Gregorio; Pablo Marì, Caldirola, Izzo; Ciurria, Pessina, Rovella, Colpani, Carlos Augusto; Caprari, Mota. All.. Arbitro: Di Bello (Brindisi) Ammoniti: 33' p.t. ...L' Atalanta si guadagna l'accesso in grazie al successo interno per 5 - 2 contro ildi. I bergamaschi sbloccano la sfida nel primo tempo grazie a due reti di Koopmeiners , mentre ad ...

SERIE A - E' tempo di dare i voti ai protagonisti del match di scena a Bergamo tra l'Atalanta di Gasperini e il Monza di Palladino.L’Atalanta si impone 5-2 sul Monza nell’ultima gara di Serie A e chiude il suo campionato al quinto posto con 64 punti. La formazione di Palladino, invece, resta ferma a 52 punti e manca l’aggancio al ...