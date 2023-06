Monza | l’11 giugno una domenica dedicata ai bassotti

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 giugno 2023) Milano, 5 giu. (Adnkronos) – Torna anche quest’anno la ‘Stra’, marcia podistica non competitiva interamenteai simpatici quattro zampe che si svolge all’interno del parco di. Organizzata dall’associazione Cuor di Pelo Ruescuedi Alessandro Nigro, si svolgeràprossima 11, dalle ore 11. L’appuntamento è davanti a Villa Mirabello.Durante la giornata non mancheranno intrattenimenti, con la partecipazione straordinaria dell’associazione My dog’s team-centro di educazione, formazione e cultura cinofila, che intratterrà ipartecipanti con dei giochi di ‘ricerca olfattiva ludica’ per tutta la durata della manifestazione. L’evento si concluderà poi nel pomeriggio, con una serie di premiazioni tra le quali il bassotto più ...