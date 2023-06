Monterotondo – Aneurisma uccide la vicepresidente

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 giugno 2023) del consiglio comunale – Ladel consiglio comunale diè rimasta vittima di unfulminante che l’ha uccisa all’età di soli 29 anni. La donna, Simona Amorello (nella foto), laureata in scienze infermieristiche e infermiera all’ospedale San Giovanni Battista di via della Magliana, era originaria di Partinico, in Sicilia, e si era trasferita adove era stata eletta nelle liste del Pd nel consiglio comunale.