Monte San Biagio Tutela dell’ambiente | accolta l’iniziativa dell’ex-ministro Alfonso Pecoraro Scanio

(Di lunedì 5 giugno 2023)SAN, presidente della “Fondazione Univerde”, giàe tra i promotori dell’inserimento della norma sullanella Costituzione della Repubblica Italiana, ha consegnato al vicesindaco diSan, Arcangelo Di Cola, in rappresentanza del sindaco Federico Carnevale, la prima targa, realizzata appunto dalla Fondazione Univerde e L'articolo Temporeale Quotidiano.

I poliziotti del VII DistrettoGiovanni e del commissariato Appio hanno arrestato per tentato ... Gli agenti del commissariatoMario e del commissariato Prati sono intervenuti nei pressi di ......la Chiesa di Maria Santissima Immacolata e il Santuario della Madonna dell'Aiuto in cima al... Il comune di Celle diVito si trova in provincia di Foggia. Ha 144 abitanti ed è il comune meno ...... guidato dalla Banca d'Italia e che riunisce i Banchi di Napoli e Sicilia, alcune Casse di risparmio, ildei Paschi di Siena e l'Istituto BancarioPaolo di Torino. La riconversione da ...

Lite tra due condomini a Monte San Giusto, spunta anche un coltello. Minacce e paura corriereadriatico.it

L'uomo, un 35enne nordafricano. è stato arrestato e trasferito a un Centro permanenza rimpatri in vista del definitivo allontanamento dall'Italia ...Sabato 10 giugno 2023, tornerà il grande jazz all’Auditorium “Lo Squero” della Fondazione Giorgio Cini sull’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia per la Stagione dei concerti 2023 di Asolo Musica, r ...