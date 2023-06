(Di lunedì 5 giugno 2023) Sei, tre puledri e tre adulti, sonoa causa di unadiche si è abbattuta sul, in provincia di Pesaro e Urbino. È successo ieri pomeriggio, 4 giugno, attorno alle 16.30 quando è arrivato un violento temporale. A scoprire glideceduti sono stati gli stessi soccorritori, tra cui una squadra dei vigili del fuoco, gli operativi del servizio strade della Provincia e i Carabinieri di Cagli. «Isonoa causa della bomba d’acqua, deie dello spavento che ha generato il maltempo», ha dichiarato Damiano Bartocetti della Provincia. «Di questi, un piccolo puledro è rimasto schiacciato sotto il ventre della madre, forse mentre lo stava allattando», ha ...

Sei cavalli, tre puledri e tre adulti, sono morti a causa di una tempesta di fulmini che si è abbattuta sul, in provincia di Pesaro e Urbino. È successo ieri pomeriggio, 4 giugno, attorno alle 16.30 quando è arrivato un violento temporale. A scoprire gli esemplari deceduti sono stati gli stessi ...1' di lettura 04/06/2023 - Almeno sei esemplari di cavalli, tre adulti e tre puledri, sono morti nel pomeriggio di ieri, sabato 3 giugno, in cima al, in seguito ad una tempesta di fulmini. "Sono morti a causa della bomba d'acqua, dei fulmini e dello spavento che ha generato il maltempo" , ha dichiarato, al Resto del Carlino , Damiano ...Almeno cinque esemplari di cavalli del, tre puledri e due adulti, sono tra le vittime del potente acquazzone che si è scaricato sulTenetra nel comprensorio di Cantiano ieri verso le 16,...

Monte Catria, una tempesta di fulmini provoca una strage di cavalli: sei esemplari trovati morti Open

CANTIANO - Il massiccio del Catria non pagherà il prezzo dell’indifferenza. Anche perché, alla luce del moltiplicarsi degli eventi estremi, la montagna, storico ...Anche per oggi è prevista l’allerta gialla. L’ira di Piccini (Cantiano): "Basta scaricabarile. Interventi subito" ...