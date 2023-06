Monsignor Zuppi in visita a Kiev Quando il mezzo Zuppi è il messaggio la pace

(Di lunedì 5 giugno 2023) Non si tratta di una mediazione diplomatica, né di una trattativa per il cessate il fuoco ma di una missione di facilitazione

Il comunicato della Santa Sede con cui questa mattina è stata annunciata la visita diin Ucraina spiega che si tratta di 'una iniziativa che ha come scopo principale quello di ascoltare in modo ...... ma potrà contare sull'appoggio del nunzio apostolico in Ucraina,Visvaldas Kulbokas: la ... Tra Zelensky e Putin: la "mission impossible" del cardinalE alla premier in carica non si può farlo per due motivi: il primo è cheè presidente della ...influencer Quel " Libera Chiesa in libero Stato " sancisce cioè il diritto della Roma ...

In queste ore Don Matteo, l'uomo delle missioni impossibili, è a Kiev su mandato diretto del Vaticano. Obiettivo: ascoltare, in cerca della pace giusta Don Matteo Zuppi non è solo il Cardinale Arcives ...