Mondiali Under 20 2023 | Uruguay in semifinale | battuti 2-0 gli Stati Uniti

(Di lunedì 5 giugno 2023) La quarta e ultima semifinalista dei20è l’. Dopo aver concluso il proprio girone alle spalle dell’Inghilterra e aver sconfitto agli ottavi il Gambia, la compagine sudamericana ha superato per 2-0 gli. Si tratta di un risultato per certi versi sorprendenti, visto che gli Usa non avevano subito neppure un gol finora in tutta la competizione e partivano leggermente favoriti. A decidere la gara sono state la rete di Duarte al 21? e l’autogol di Wynder a inizio ripresa. Continua a sognare dunque l’, che ora se la vedrà contro Israele: in palio un posto in finale. SportFace.