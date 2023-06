Mondiale Rally - In Sardegna è doppietta Hyundai | vince Neuville

(Di lunedì 5 giugno 2023) L'unica tappa italiana del2023 IlItalia- si è conclusa con unadella. Una gara durissima, oseremmo dire quasi ad eliminazione, che ha visto solamente quattro vetture della categoria1 tagliare il traguardo di Olbia. Are è stato il belga Thierry, che ha preceduto l'altra i20 di Esapekka Lappi. Alle loro spalle, le due Toyota con Kalle Rovanpera terzo ed Elfyn Evans quarto. Un evento unico. La tappa italiana del WRC 2023 ha visto la partecipazione di ben 74 equipaggi provenienti da 27 nazioni diverse, a dimostrazione della rilevanza internazionale dell'evento. Il percorso totale delè stato di 1.170 km, con 322 km suddivisi in 19 prove ...

Lancia ha al suo attivo più campionati WRC di qualsiasi altra Casa costruttrice, vincendo sette volte il titolo vestendo la famosa livrea Martini Racing.

Ufficiale! Il Rally di Montecarlo tornerà a partire da Gap dal 2024 Rallyssimo

Club 91 Squadra Corse vede il presidente, al debutto nei rally storici, centrare il terzo di classe mentre il secondo, nella regolarità, è primo in solitaria e nono assoluto. Rubano (PD), 06 Giugno 20 ...Il presidente di Rally Team, nella parentesi spot tra le storiche del tricolore, chiude quarto di classe, decimo di raggruppamento e venticinquesimo assoluto. Rosà (VI), 06 Giugno 2023 – Doveva essere ...