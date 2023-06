Molise | raccolto asparago selvatico da record | alto oltre 4 metri

(Di lunedì 5 giugno 2023) È sicuramente unda guinness e probabilmente anche il più lungo del mondo quelloieri in contrada Acciarelli a Riccia (Campobasso). La misura è impressionante: 4,12. Emergeva dal terreno per arrivare fino ai rami più alti degli alberi confondendosi con la vegetazione, ma non è 'sfuggito' alla vista di Salvatore Ciocca che, incredulo, prima di reciderlo ha effettuato un video e successivamente lo ha misurato. "Quando l'ho visto - ha detto all'ANSA - pensavo non fosse unin quanto era troppoe tra la vegetazione non riuscivo a vedevere l'estremità. Chiaramente - ha spiegato - non tutto era commestibile, ma lo abbiamo mangiato insieme ad una tradizionale pizza con la mozzarella: è stata ottima".

E' sicuramente un asparago da guinness e probabilmente anche il più lungo del mondo quelloieri in contrada Acciarelli a Riccia (Campobasso). La misura è impressionante: 4,12 metri. Emergeva dal terreno per arrivare fino ai rami più alti degli alberi confondendosi con la vegetazione, ma non è 'sfuggito' alla vista di Salvatore Ciocca che, incredulo, prima di reciderlo ha effettuato un video e successivamente lo ha misurato.

