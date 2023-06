Mkhitaryan | «Sto bene | provo di tutto per giocare! Siamo pronti»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 5 giugno 2023) Anche Henrikhsi è concesso ai giornalisti presenti per il media day ad Appiano Gentile in vista della finale di sabato tra Inter e Manchester City. Il centrocampista armeno ha anche fornito gli ultimi aggiornamenti sul suo stato di forma. VERSO IL RECUPERO – Queste le parole di Henrikhsulle possibilità di giocare in Manchester City-Inter: «Sto, sto provando a fare diper giocare la partita. C’è ancora tempo, spero di poter aiutare la squadra per questa finale. Venendo qui all’Inter non ho mai pensato di venire per sedermi in panchina. Bisogna sempre fare del proprio meglio per giocare e aiutare la squadra. All’inizio dell’anno con il Lecce mi sono fatto male, poi quando mi sono ripreso si è fatto male Brozovic e si è liberato un posto per giocare. Ho fattoe il ...