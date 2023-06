MiMo 2023 - Le Case | gli eventi | la mappa dello show | tutto quello che c' è da sapere

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 5 giugno 2023) A quasi due settimane dal via, il palinsesto del(Milano Monza Motor) ha preso una forma definitiva. In attesa di aprire i battenti, dal 16 al 18 giugno, nella suggestiva cornice dell'Autodromo Nazionale Monza, gli organizzatori hanno diffuso un programma dettagliato della manifestazione: dall'elenco aggiornato degli espositori a orari e luoghi degli. Completa ilunadell'area espositiva, che potete scaricare qui sotto. Lee i partner: tutti i "nomi" del. Le novità presentate dallesaranno concentrate nell'aera tra paddock e box, dove sorgeranno gli stand di 50 marchi, automobilistici e non. Sul fronte a due e quattro ruote, l'elenco comprende, in ordine alfabetico: Aehra, Apollo, Bentley, BYD, Cirelli, ...