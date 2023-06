MiMo 2023 - Le Case | gli eventi | la mappa dello show | tutto quello che c' è da sapere

(Di lunedì 5 giugno 2023) A quasi due settimane dal via, il palinsesto del(Milano Monza Motor) ha preso una forma definitiva. In attesa di aprire i battenti, dal 16 al 18 giugno, nella suggestiva cornice dell'Autodromo Nazionale Monza, gli organizzatori hanno diffuso un programma dettagliato della manifestazione: dall'elenco aggiornato degli espositori a orari e luoghi degli. Completa ilunadell'area espositiva, che potete scaricare qui sotto. Lee i partner: tutti i "nomi" del. Le novità presentate dallesaranno concentrate nell'aera tra paddock e box, dove sorgeranno gli stand di 50 marchi, automobilistici e non. Sul fronte a due e quattro ruote, l'elenco comprende, in ordine alfabetico: Aehra, Apollo, Bentley, BYD, Cirelli, ...

All'Autodromo Nazionale di Monza, in occasione di, è stata mostrata in anteprima la nuova 777 hypercar il cui debutto ufficiale è atteso per il 7 luglio. Del progetto di questa vettura ne abbiamo parlato lo scorso anno . L'idea di tale ...In mostra alla versione speciale Edition R Al Milano Monza Motor Show 2003 è stata presentata la versione speciale Edition R con la sua esclusiva colorazione Maroon Rouge Metallic. Questa ...Tra i vari brand presenti al Milano Monza Motor Show (c'è anche Polestar . La casa automobilistica svedese ha deciso di mostrare al pubblico della Polestar 2 in due edizioni limitate molto interessanti: BST Edition 230 e BST Edition 270 .

Al MIMO 2023 debutta la Grassi 044S, ispirata alla Delta S4 HDmotori

La terza edizione del Milano Monza Open-Air Motor Show ha finalmente aperto i battenti offrendo numerose iniziative, esibizioni e test ride al numeroso pubblico di appassionati presenti ...Tra le tante chicche presenti al MIMO 2023 c’è una prima assoluta, la Grassi 044s, una supercar che verrà costruita in soli 44 esemplari. Basta guardarla per vedere che si ispira alla Lancia Delta S4 ...