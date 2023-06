Milano | via palme e banani da piazza Duomo Dopo le polemiche sparisce la “foresta tropicale” voluta da Sala nel 2017 - VIDEO

(Di lunedì 5 giugno 2023) Avevano suscitato non poche. La perplessità maggiore era: “Che cosa c’entrano lee le banane con?”. Ora,sei anni, pare che la “” sponsorizzata nelda Starbucks edal sindaco Pd, Beppe, sia destinata a scomparire. Non è anc

- Telepass racconta l'ecosistema dei suoi servizi nella nuova video campaign "Un'estate italiana", on air da domani 6 giugno in fascia prime time sulle principali emittenti televisive e ...... e fino ad aprile 2024, in parallelo agli spettacoli nella storica sede diSistina, lo Chapiteau dipartirà con un musical d'eccezione, Cats, con l'interpretazione di Malika Ayane , e poi ......in stagione Ciò che emerge dai dati di Calcio e Finanza è proprio che le due squadre die i ..., poi, tutte le altre, con fanalino di coda lo Spezia. C'è da sottolineare come questa ...

Milano, retata al campo nomadi di via Bonfadini: 10 arresti / VIDEO IL GIORNO

Evento singolare giovedì 8 giugno dalle 12 in piazza XXV Aprile a Milano: non si accettano euro ma solo i soldi del leggendario gioco in scatola ..."In campo con il Cuore", dal 2014 si occupa di donare e installare defibrillatori salvavita nella città di Milano e formare sull'importanza della cardio-protezione.