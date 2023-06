Milano | narcotizzava e abusava di studentesse e giovani donne | in appello ridotta a 9 anni la pena per il manager Antonio Di Fazio

(Di lunedì 5 giugno 2023) In primo grado l’uomo, denunciato da una studentessa della Bocconi, era stato condannato a 15e 6 mesi

Milano, narcotizzava e abusava di studentesse e giovani donne: condannato in appello a 9 anni il manager Anto… La Stampa

È stato condannato in Appello a 9 anni di reclusione l'imprenditore farmaceutico Antonio Di Fazio, imputato per 6 episodi di violenza sessuale con uso di benzodiazepine e arrestato nel maggio del 2021 ...Milano - Tutte le vittime di Antonio Di Fazio, manager del settore farmaceutico arrestato nel maggio scorso per il caso di una studentessa di 21 anni che sarebbe stata attirata nel suo appartamento ...