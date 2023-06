Milano-Brescia | nuove chiusure programmate sulla A4

(Di lunedì 5 giugno 2023) DI NOTTE. Dalle 22 di martedì 6 alle 50 di mercoledì 7 giugno sarà chiusa la stazione di Dalmine, in uscita per chi proviene da. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Capriate.

Clara Carluccio L'AUTRICE Clara Carluccio nasce a, nel 1985 , e risiede attualmente in provincia di. Per errore di gioventù studia alla scuola agraria del quartiere Comasina di,......Music - piazza della loggia -; 7 settembre - Vicenza in festival - piazza dei signori - Vicenza; 19 settembre - teatro Colosseo - Torino; 26 settembre - teatro degli Arcimboldi -. .... che in finale ha avuto la meglio su Francesco Torano (Leonessa), con il risultato di 3 a 0. Piazze d'onore, in questo caso, per Nicolò Colossi (SC Bari) e Angelo Bisio (Stella Artois), ...

Potenziamento del servizio sulla linea Milano-Brescia-Verona Dietro la Notizia

Sistina Chapiteau: il programma degli spettacoli che partiranno da Milano da dicembre e andranno in giro per l'Italia.Nell'edizione del 2020, che si proponeva anche lo scopo di festeggiare i 50 anni di LBA, Brescia era presente nel raggruppamento con Acqua S.Bernardo Cantù, Openjobmetis Varese e A|X Armani Exchange ...