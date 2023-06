Milan | vicino l’addio di Maldini e Massara | rivoluzione Cardinale | i sostituti 

... ecco come cambia il MilanSono ore frenetiche per il, che rischia concretamente di perdere parte della sua storia, Paolo Maldini. Il dirigente rossonero, così come Frederic Massara, è...Mentre rivolgeva un pensiero a Mino Raiola e uno al, la famiglia per sempre, il vecchio leone ... Non è mai diventato quel poster appeso in camera, ma ci è andato moltoCome conferma Sportitalia infatti, "èad iniziare la sua nuova avventura alcon cui ha un accordo però i rossoneri dovranno risolvere gli ultimi dettagli prima di poterlo annunciare". ...

Clamoroso Milan: Maldini può saltare, Cardinale furioso per De Ketelaere! Tuttosport

Milan, messaggio speciale di Theo Hernandez per Brahim Diaz. Un possibile indizio dell’addio dello spagnolo Brahim Diaz sembra sempre più vicino a salutare il Milan. A testimoniarlo… Leggi ...Rss L'appuntamento per tutti gli appassionati di moto e di MotoGP è di quelli assolutamente imperdibili. Cinque piloti, cinque campioni di Aprilia, impegnati nella classe regina del Motomondiale, inco ...