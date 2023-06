Milan | via Maldini e Massara? Si va verso una doppia separazione | LIVE

Ecco il punto della situazioneLa situazione in Casaappare sempre più compromessa. Paolo ... Dalle parti diAldo Rossi tutto tace e non è per nulla una buona notizia per quello che può essere ...Ilverso la rivoluzione Il club rossonero potrebbe cambiare pelle con l'ipotesi di addio di Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica, e di Frederic Massara, direttore sportivo. La società che fa ...Gli consente di calciarela panzana del tempo che scorre per tutti, almeno per un giorno. "... Momento più bello delUna finale come oggi non me lo sarei nemmeno potuto sognare, ma tutti i ...

Mercato Milan – Via Ibra, dentro Arnautovic La richiesta del Bologna Pianeta Milan

Il Milan verso la rivoluzione Il club rossonero potrebbe cambiare pelle con l’ipotesi di addio di Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica, e di Frederic Massara, direttore sportivo. La società che ...Gerry Cardinale, nel corso dell'incontro con Paolo Maldini, sarebbe diventato furioso per l'acquisto del Milan di Charles De Ketelaere Fabio Barera Redattore Nelle ultime ore sta… Leggi ...