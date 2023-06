Milan | Tonali | “Abbiamo scoperto ieri dell’addio di Ibrahimovic”

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 giugno 2023) “L’addio di Ibra al calcio? La maggior parte l’ha, non era facile prepararsi mentalmente, poi c’era una partita di mezzo da giocare. Dopo la gara ci siamo lasciati andare. Non è stato facile, ho visto tanta gente piangere stasera. Sono immagini che sicuramente riguarderò, fanno sempre un certo effetto. Lui non ce lo aveva detto, questa è stata la cosa più dura dopo la partita. Non ci siamo preparati e forse è stato meglio”. Lo ha detto il centrocampista delSandroai microfoni di Dazn dopo la partita vinta con il Verona commentando l’addio al calcio di Zlatan. “Nei momenti in cui si allenava con noi ci dava veramente tanta energia – ha concluso – E’ un giocatore speciale“. SportFace.