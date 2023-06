Assenze rimediabili o una voragine Lo potrà dire solo il tempo. Intanto, però, si può provare a immaginare come sarebbe ilMaldini e Massara, ovveroquelle che sono le colonne dell'area tecnica. Una coppia quasi de facto , che ha imparato a conoscersi e ad apprezzarsi mese dopo mese, unita da un ultimo ...... 18 anni fa, ha visto ilsoccombere ai calci di rigore contro il Liverpool di Rafa Benitez ... il programmaOltre alle aree per i fan nei pressi dello stadio, Istanbul,dubbio una delle città ...i dieci punti di penalizzazione, sarebbe in Champions. Salutano per il momento Rabiot, ... Commozione a San Siro dove Ibrahimovic saluta ile il calcio giocato. Splendida coreografia dei ...

Milan senza Maldini e Massara Non sarebbero sostituiti: Cardinale più presente, mercato a Furlani La Gazzetta dello Sport

Come cambierebbero gli assetti del club in caso di addio di d.t. e d.s.: il numero uno di RedBird sarebbe a Milano più spesso, più peso specifico per il capo scouting Moncada ...L’incontro tra Cardinale e Maldini: restano le visioni diverse tra le parti. Nel massimo rispetto, è possibile che si vada verso un divorzio. Se va via Maldini lascia anche Massara ...