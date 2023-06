Milan | ore di tensione dopo l’incontro | Massara potrebbe lasciare

(Di lunedì 5 giugno 2023)l'incontro tra Paolo Maldini e Gerry Cardinale in casasi vivono ore die anche Fredericsarebbe in discussione

... mentre mercoledì 28 giugno (20.45) andrà in scena la sfida con la Norvegia. Listone Per il ... Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Monza), Sandro Tonali (). ...... mentre mercoledì 28 giugno (20.45) andrà in scena la sfida con la Norvegia. Per il raduno di ... Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Monza), Sandro Tonali (); ...Servirà fare chiarezza nel giro di pocheper non commettere lo stesso errore fatto la scorsa estate e inevitabilmente qualcuno dovrà fare un passo indietro per il bene del. La posizione di ...

Milan-Verona dove vederla in TV e streaming: le formazioni ufficiali ... Fanpage.it

Il faccia a faccia tra Paolo Maldini e Gerry Cardinale (che nel frattempo è già ripartito per gli Stati Uniti) porta nubi nere su Casa Milan. Il direttore sportivo e il proprietario rossonero sono lon ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...