Milan | Maldini e Massara via? Ipotesi rivoluzione

(Di lunedì 5 giugno 2023) (Adnkronos) – Ilverso la? Il club rossonero potrebbe cambiare pelle con l’di addio di Paolo, direttore dell’area tecnica, e di Frederic, direttore sportivo. La società che fa capo a Gerry Cardinale e a RedBird potrebbe cambiare rotta con il divorzio dalla bandiera che ha guidato l’area tecnica nelle ultime stagioni. Non sarebbe in discussione la posizione dell’allenatore Stefano Pioli, che ha portato la squadra al quinto posto in classifica e ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League grazie alla penalizzazione che ha privato la Juventus di un piazzamento tra le prime 4. L'articolo proviene da Italia Sera.

, i motivi della rottura. Ma molti dei motivi della tensione tra RedBird esono comunque legati all'insoddisfazione per i risultati (mancati) della squadra. La proprietà ...e Massara lasciano il: 'Decisione della proprietà americana'. Si attende l'ufficialità Belfodil arrestato L'ex Inter e Parma risponde sui social dopo l'accusa di strangolamento: 'Io e ...609 Paoloe Ricky Massara lasciano il. La clamorosa notizia è arrivata in serata: come appreso da Calciomercato.com, l'incontro di oggi con Gerry Cardinale non è andato bene e la società ha deciso ...

I nazionali di Pokémon Scarlatto, Pokémon Violetto, del gioco di carte collezionabili e, per la prima volta, di Pokémon GO si sono appena conclusi, ecco i vincitori, le squadre e i mazzi che hanno ...Il rapporto tra Paolo Maldini e la proprietà del Milan è sempre più logoro. C'è aria d'addio tra le parti. Da valutare ovviamente anche la posizione di Frederic Massara perché molte squadre sono alla ...