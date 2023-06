Milan | Maldini chiede più autonomia | tensioni con la proprietà | News

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Chiuso il campionato, è tempo di tirare le somme e di guardare al futuro in casa. Un futuro che Paoloe la proprietà vedono forse in maniera diversa: secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il direttore dell'area sportiva delavrebbe una visione ......Il direttore tecnico potrebbe lasciare ilin caso di mancata ricucitura Clamorosa indiscrezione rilanciata da Sky Sport sull'incontro odierno in casatra Gerry Cardinale e Paolo. ...MILANO - Dall'incontro tra i vertici rossoneri per definire il futuro del club è emersa una forte frattura tra il nuovo proprietario, Gerry Cardinale, e il dirigente e simbolo, Paolo. Al nuovo patron non sono piaciute le scelte dell'ultimo mercato e il modo in cui sono stati spesi i 50 milioni a disposizione, quasi tutti investiti nel flop De Ketelaere. ...

